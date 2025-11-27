Atripalda presenta Visit Atripalda | nuovo portale per la valorizzazione del territorio

Avellinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in programma per oggi, giovedì 27 novembre, alle ore 10:30, la presentazione ufficiale di “Visit Atripalda”, il nuovo progetto dedicato alla promozione turistica e culturale della città. L’iniziativa sarà illustrata nella sala conferenze della Biblioteca “L. Cassese”.Il progetto nasce con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

atripalda presenta visit atripalda nuovo portale per la valorizzazione del territorio

© Avellinotoday.it - Atripalda presenta “Visit Atripalda”: nuovo portale per la valorizzazione del territorio

Argomenti simili trattati di recente

atripalda presenta visit atripaldaVisit Atripalda, si presenta il progetto di promozione e valorizzazione del territorio - Giovedì 27 novembre, alle ore 10:30, presso la sala delle conferenze e degli eventi della Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese”, il Comune di Atripalda presenterà ufficialmente il progetto ... Secondo corriereirpinia.it

Ad Atripalda c’è il primo “Natale in piazzetta” - L’associazione culturale Laika, con il patrocinio del Comune di Atripalda e la collaborazione di Lupus in Fabula, Button Alchemy, Incantesimi Lab e RR Creazioni, presenta il primo “Natale in ... Scrive corriereirpinia.it

Atripalda ha il suo primo defibrillatore pubblico - Jessica Govetosa presenta così l’iniziativa di solidarietà « Atripalda Cardioprotetta», che ha ideato insieme ad Antonello Della Sala per Biomedical ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Atripalda Presenta Visit Atripalda