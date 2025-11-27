Atreju Schlein scappa? Donzelli la inchioda | Non c' è un leader

Elly Schlein ha tra le righe rifiutato l'invito di Giorgia Meloni ad Atreju di Giorgia Meloni. La premier era stata molto chiara: "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte. Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Atreju, Schlein scappa? Donzelli la inchioda: "Non c'è un leader"

