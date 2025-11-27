Atreju Meloni | Pronta a confronto unico con Schlein e Conte

Ildifforme.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l’opposizione”. Lo scrive in un post sui . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

