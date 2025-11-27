Atreju Meloni non sceglie il suo avversario | Schlein e Conte entrambi invitati

Atreju si avvicina, Giorgia Meloni rilancia. Se Elly Schlein ha invocato un confronto con la leader del governo, quest'ultima s'è detta pronta ad "affrontare" anche Giuseppe Conte. "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte" le parole del primo ministro sui social. La Meloni ha poi citato due ragioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atreju, Meloni non sceglie il suo avversario: "Schlein e Conte entrambi invitati"

Contenuti che potrebbero interessarti

Trappole, abbracci e provocazioni: quegli inviti da Bertinotti a Letta con cui Meloni accende Atreju Vai su X

Conte sul duello Meloni-Schlein: “A me dissero no. Anche io quando fui invitato l’anno scorso ad Atreju avevo sondato la disponibilità della premier a un confronto. Ora scelgano loro se cambiare format”. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook

Atreju, la mossa di Meloni: “Sì al duello con Schlein, ma dev’esserci anche Conte”. Il leader 5 stelle: “Non mi sottraggo” - La premier rilancia l'invito al confronto ma pone una condizione: la presenza del leader M5s insieme alla segretaria del Pd ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Meloni, la contromossa in vista di Atreju: «Sì al confronto con Schlein, ma ci sia anche Conte» - È la contromossa di Giorgia Meloni, che raccoglie il guanto di sfida di Elly Schlein e rilancia: sì al confronto ad ... Si legge su msn.com

La Presidente Meloni ribatte a Schlein sul confronto ad Atreju e rilancia: "Venga anche Giuseppe Conte" - La liturgia di Atreju prevede l'intervento della leader solo per il comizio di chiusura, appuntamento utile per parlare al proprio popolo, quindi l'eventuale faccia a faccia dovrebbe svolgersi in un ... Da tg.la7.it