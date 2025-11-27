Atreju Meloni invita Schlein e Conte No della leader Pd | Allora venga anche Salvini
Atreju si avvicina, Giorgia Meloni rilancia. Se Elly Schlein ha invocato un confronto con la leader del governo, quest'ultima s'è detta pronta ad "affrontare" anche Giuseppe Conte. "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte" le parole del primo ministro sui social. La Meloni ha poi citato due ragioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
