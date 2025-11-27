Atreju Meloni accetta il confronto con Schlein ma rilancia | Ci sia anche Conte Non scelgo io il leader del centrosinistra

Ilmessaggero.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Affonda il dito nelle divisioni del fronte progressista. È la contromossa di Giorgia Meloni, che raccoglie il guanto di sfida di Elly Schlein e rilancia: sì al confronto ad Atreju,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

atreju meloni accetta il confronto con schlein ma rilancia ci sia anche conte non scelgo io il leader del centrosinistra

© Ilmessaggero.it - Atreju, Meloni accetta il confronto con Schlein ma rilancia: «Ci sia anche Conte. Non scelgo io il leader del centrosinistra»

Argomenti simili trattati di recente

atreju meloni accetta confrontoMeloni, la contromossa in vista di Atreju: «Sì al confronto con Schlein, ma ci sia anche Conte» - È la contromossa di Giorgia Meloni, che raccoglie il guanto di sfida di Elly Schlein e rilancia: sì al confronto ad ... Scrive ilmessaggero.it

atreju meloni accetta confrontoAtreju, Meloni spiazza Schlein: “Ok al confronto, ma anche con Conte” - "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un ... Come scrive iltempo.it

atreju meloni accetta confrontoMeloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte" - La premier e leader di Fratelli d'Italia interviene con un post dopo che la segretaria dem aveva risposto all'invito di Atreju affermando che avrebbe accettato solo in caso di confronto diretto con le ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Atreju Meloni Accetta Confronto