Atreju le parole di Meloni su un eventuale confronto con Schlein e Conte

Giorgia Meloni ha accettato la proposta di un confronto ad Atreju avanzata da Elly Schlein, precisando però di voler includere anche Giuseppe Conte. In un messaggio su X, la presidente del Consiglio afferma: «Sono pronta a confrontarmi con l’opposizione», aggiungendo che «al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte». Meloni motiva la scelta ricordando che l’ex premier «anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo» e che non spetta a lei definire «chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno». Si dice quindi disponibile a «un confronto unico con entrambi». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Atreju, le parole di Meloni su un eventuale confronto con Schlein e Conte

