Atreju diventa un ring | la premier chiama Schlein e Conte sul palco

La scena politica italiana è stata recentemente scossa da una mossa inattesa della premier, Giorgia Meloni, che ha risposto all’invito a un confronto pubblico con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, allargando l’invito anche al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L’annuncio, diffuso tramite un post su Facebook, ha spiazzato osservatori e commentatori, modificando radicalmente il formato del potenziale dibattito e sollevando interrogativi sulla leadership dell’opposizione. La svolta nel formato del dibattito. La proposta iniziale prevedeva un faccia a faccia pubblico tra Meloni e Schlein, un evento che sarebbe stato il primo del suo genere fuori dalle aule parlamentari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

