Atrani accende la magia del Natale 2025 | nuove luci ecosostenibili tradizione e musica Gospel

Mancano pochi giorni a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: sabato 29 novembre, alle ore 18.30, Atrani inaugurerà ufficialmente le Luci di Natale 2025 con il progetto “Atrani E' Luce”, aprendo il periodo più suggestivo del borgo-presepe della Costiera Amalfitana.L'eventoPer l’edizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Atrani accende la magia del Natale 2025: nuove luci ecosostenibili, tradizione e musica Gospel

Contenuti che potrebbero interessarti

#Cronaca Atrani accende la magia del Natale 2025: nuove luci ecosostenibili, tradizione e musica Gospel - facebook.com Vai su Facebook

Atrani è Luce: 29 novembre il borgo-presepe inaugura il Natale 2025 tra innovazione e tradizione - 30, Atrani inaugurerà ufficialmente le Luci di Natale 2025 con il progetto "Atrani è Luce", aprendo ... ilvescovado.it scrive

Atrani diventa un magico presepe sul mare: inizia lo spettacolo di luci unico al mondo - Sabato 29 novembre 2025, alle ore 18:30, Atrani inaugurerà ufficialmente le Luci di Natale 2025, nell’ambito del progetto Atrani è Luce, dando inizio al periodo più suggestivo dell’anno nel borgo- Da msn.com

Si accende la magia del Natale Il conto alla rovescia è già iniziato - Non è soltanto il freddo che punge un po’ di più o il buio che arriva presto, ma quella sensazione inconfondibile che dice: il Natale è semp ... Segnala ilgiorno.it