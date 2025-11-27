Atletico Madrid Inter sotto accusa i cambi di Chivu | ecco che cosa è mancato alla squadra

Inter News 24 Mister Chivu sbaglia completamente i cambi in Atletico Madrid Inter, e alla squadra è mancata questa cosa nel match del Metropolitano. L’ Inter incassa un’altra sconfitta amara, cedendo all’ Atletico Madrid per 2-1 al Metropolitano con un gol subito allo scadere del recupero. I nerazzurri non sono riusciti a rialzarsi con una vittoria, come avevano fatto dopo i precedenti KO con Juventus e Napoli, e hanno rivissuto una “notte da derby”: una sconfitta immeritata, pagata a caro prezzo per la scarsa cattiveria offensiva e per disattenzioni difensive nei momenti cruciali. La partita ha preso subito una piega negativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

