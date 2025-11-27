Atletico Madrid Inter Repubblica dura | Fosse pattinaggio Inter avrebbe vinto Ora Chivu e i suoi capiscano che…

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, il commento de La Repubblica sulla sfida giocata ieri notte al Wanda Metropolitano! Le ultime. La sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano è costata caro ai nerazzurri, che hanno subito il gol decisivo di Gimenez nel recupero. Questo è quanto emerge dalla critica di Repubblica, che non ha risparmiato dure parole sull’approccio dell’Inter alla partita. Secondo il quotidiano, la prestazione dei ragazzi di Chivu sarebbe stata sicuramente apprezzata in altre discipline: «Se il calcio fosse il pattinaggio artistico, o il dressage, probabilmente le palette dei giudici avrebbero premiato l’Inter, bellina nel primo tempo e a tratti bellissima nel secondo, globalmente migliore dell’Atletico per occasioni e per gioco». 🔗 Leggi su Internews24.com

