Atletico Madrid-Inter le pagelle | compitino Calha Lautaro fantasma
Il solito copione. Prestazione di livello, risultato da buttare. La Beneamata si conferma piccola con le grandi. Atletico Madrid-Inter finisce 2-1 per i padroni di casa: le pagelle della squadra nerazzurra. Akanji giganteggia anche nel mezzo Sommer 5: incolpevole sul primo gol dell’Atletico Madrid, eppure nell’occasione specifica la sua immobilità all’ombra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
