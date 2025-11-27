Inter News 24 Atletico Madrid Inter, la UEFA mostra nuove immagini esclusive: nessun fallo di mano di Baena. Svelato il giallo del gol di Alvarez – VIDEO. Il caso da moviola che ha tenuto banco nelle ore successive alla sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Inter è stato definitivamente risolto. Il gol dell’1-0, siglato da Julian Alvarez, è da considerarsi assolutamente regolare. Le polemiche arbitrali, scaturite nell’immediato post-partita a causa della mancanza di replay chiari durante la diretta su Prime Video e sulle altre emittenti televisive, sono state spente dalle nuove immagini diffuse nelle ultime ore direttamente dalla UEFA. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atletico Madrid Inter, la UEFA mostra nuove immagini esclusive: nessun fallo di mano di Baena – VIDEO