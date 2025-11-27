Atletico Madrid Inter la UEFA mostra nuove immagini esclusive | nessun fallo di mano di Baena – VIDEO
Inter News 24 Atletico Madrid Inter, la UEFA mostra nuove immagini esclusive: nessun fallo di mano di Baena. Svelato il giallo del gol di Alvarez – VIDEO. Il caso da moviola che ha tenuto banco nelle ore successive alla sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Inter è stato definitivamente risolto. Il gol dell’1-0, siglato da Julian Alvarez, è da considerarsi assolutamente regolare. Le polemiche arbitrali, scaturite nell’immediato post-partita a causa della mancanza di replay chiari durante la diretta su Prime Video e sulle altre emittenti televisive, sono state spente dalle nuove immagini diffuse nelle ultime ore direttamente dalla UEFA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'allenatore dell'Inter analizza la sconfitta contro l'Atletico Madrid e chiede qualcosa in più alla sua squadra - facebook.com Vai su Facebook
I 4 giorni da incubo di #Calhanoglu: dal rigore sbagliato all'errore contro l'Atletico Madrid ? Vai su X
Atletico Madrid-Inter, moviola: giallo sul primo gol, rigori negati e simulazioni, quanto lavoro per Letexier - La prova dell’arbitro francese Francois Letexier all’Estadio Metropolitano nella gara di Champions League Atletico Madrid- Come scrive sport.virgilio.it
Pronostico Atletico Madrid-Inter 26 novembre 2025 - nalisi, statistiche, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Champions League. Riporta betitaliaweb.it
Atletico Madrid-Inter 2-1, gol e highlights: Gimenez beffa i nerazzurri al 93' - Cross di Nico Gonzalez che spiove in area, Akanji la mette in angolo per non correre ... Lo riporta sport.sky.it