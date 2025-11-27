Atletico Madrid Inter Gimenez ha fatto sorridere Simeone Ma Chivu può essere di un dato registrato dalla sua squadra
Atletico Madrid Inter, la rete di Gimenez sblocca la squadra di Simeone dai calci d’angolo. Per i nerazzurri è il secondo gol di testa subìto in stagione Dopo una serie incredibile di 83 calci d’angolo consecutivi senza riuscire a trovare la via del gol, l’Atletico Madrid ha finalmente interrotto la sua astinenza grazie a un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Atletico Madrid-Inter, le pagelle: Dimarco indemoniato, Bastoni in ritardo. Siete d’accordo con i nostri voti? DIMARCO 7 - Indemoniato. Quattro tiri minacciosi, due dei quali nei primi 140 secondi. Non lo prendono mai: meritava almeno un gol. CALHANOGL - facebook.com Vai su Facebook
CHAMPIONS LEAGUE | Atletico Madrid-Inter 2-1. Zielinski risponde ad Alvarez, nel finale decide l'uruguaiano #ANSA Vai su X
Atletico beffa Inter, al 93' Gimenez fa esultare Simeone - La beffa a Madrid viene servita all'ultimo: quando mancano meno di due minuti al triplice fischio, un colpo di testa di Gimenez regala tre punti preziosi all'Atletico e lasci ... Riporta msn.com
Atletico Madrid-Inter 2-1, gol e highlights: Gimenez beffa i nerazzurri al 93' - Cross di Nico Gonzalez che spiove in area, Akanji la mette in angolo per non correre ... Come scrive sport.sky.it
Gimenez: “Il gol? L’Inter marca a zona, arrivavo in corsa, non potevano tenermi” - Il difensore uruguayano ha regalato la vittoria all'Atletico Madrid con un imperioso colpo di testa nel recupero ... Segnala fcinter1908.it