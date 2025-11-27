Atletico Madrid Inter Gimenez ha fatto sorridere Simeone Ma Chivu può essere di un dato registrato dalla sua squadra

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atletico Madrid Inter, la rete di Gimenez sblocca la squadra di Simeone dai calci d’angolo. Per i nerazzurri è il secondo gol di testa subìto in stagione Dopo una serie incredibile di 83 calci d’angolo consecutivi senza riuscire a trovare la via del gol, l’Atletico Madrid ha finalmente interrotto la sua astinenza grazie a un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atletico madrid inter gimenez ha fatto sorridere simeone ma chivu pu242 essere di un dato registrato dalla sua squadra

© Calcionews24.com - Atletico Madrid Inter, Gimenez ha fatto sorridere Simeone. Ma Chivu può essere di un dato registrato dalla sua squadra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

atletico madrid inter gimenezAtletico beffa Inter, al 93' Gimenez fa esultare Simeone - La beffa a Madrid viene servita all'ultimo: quando mancano meno di due minuti al triplice fischio, un colpo di testa di Gimenez regala tre punti preziosi all'Atletico e lasci ... Riporta msn.com

atletico madrid inter gimenezAtletico Madrid-Inter 2-1, gol e highlights: Gimenez beffa i nerazzurri al 93' - Cross di Nico Gonzalez che spiove in area, Akanji la mette in angolo per non correre ... Come scrive sport.sky.it

atletico madrid inter gimenezGimenez: “Il gol? L’Inter marca a zona, arrivavo in corsa, non potevano tenermi” - Il difensore uruguayano ha regalato la vittoria all'Atletico Madrid con un imperioso colpo di testa nel recupero ... Segnala fcinter1908.it

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid Inter Gimenez