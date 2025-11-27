Atletico Madrid Inter | Gimenez decide al 90’+4? i colchoneros vincono 2-1 al Metropolitano

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, prima sconfitta per Chivu in Champions League! Doccia fredda nel finale di gara per i nerazzurri. Atletico Madrid ha vinto 2-1 contro l’Inter nella sfida di Champions League al Wanda Metropolitano, grazie a un gol di Gimenez al 90’+4? che ha trasformato un calcio d’angolo in un colpo di testa vincente. GOL ATLETICO MADRID (90’+4?) – Gimenez svetta su tutti e segna il gol del sorpasso: Un calcio d’angolo battuto da Molina è perfettamente indirizzato a Gimenez, che con un potente colpo di testa supera Sommer, siglando il gol della vittoria per l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com

