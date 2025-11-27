Atletico Madrid Inter | Gimenez decide al 90’+4? i colchoneros vincono 2-1 al Metropolitano
Inter News 24 Atletico Madrid Inter, prima sconfitta per Chivu in Champions League! Doccia fredda nel finale di gara per i nerazzurri. Atletico Madrid ha vinto 2-1 contro l’Inter nella sfida di Champions League al Wanda Metropolitano, grazie a un gol di Gimenez al 90’+4? che ha trasformato un calcio d’angolo in un colpo di testa vincente. GOL ATLETICO MADRID (90’+4?) – Gimenez svetta su tutti e segna il gol del sorpasso: Un calcio d’angolo battuto da Molina è perfettamente indirizzato a Gimenez, che con un potente colpo di testa supera Sommer, siglando il gol della vittoria per l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com
L'Atletico Madrid passa in vantaggio sull'Inter con Julian Alvarez, dopo una lunga revisione al VAR per un ipotetico tocco di mano di Alex Baena Noi ancora non riusciamo a capire se la tocchi con la mano o no #AtleticoInter #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook
#AtleticoMadrid 2-1 #Inter : Gimenez #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Atletico Madrid-Inter 2-1, gol e highlights: Gimenez beffa i nerazzurri al 93' - Cross di Nico Gonzalez che spiove in area, Akanji la mette in angolo per non correre ... Lo riporta sport.sky.it
Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: decide Gimenez, risultato in tempo reale - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Riporta tuttosport.com
Pagelle di Atletico Madrid-Inter 2-1: Zielinski risponde ad Alvarez, poi spunta Gimenez. Lautaro non incide - 1: Alvarez segna tra mille dubbi, Zielinski trova il pareggio nella ripresa. Come scrive sport.virgilio.it