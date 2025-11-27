Atletico Madrid Inter faccia a faccia con Chivu e la dirigenza nel postpartita | la ricostruzione

Inter News 24 Nuova sconfitta per gli uomini di Chivu dopo Atletico Madrid Inter, e nello spogliatoio a fine partita è successo questo. Vediamo che cosa. Seconda sconfitta consecutiva per l’ Inter di Cristian Chivu. Dopo il Derby perso in campionato, i nerazzurri sono stati battuti all’ultimo respiro dall’Atletico Madrid del carismatico tecnico argentino Diego “Cholo” Simeone nella quinta giornata di Champions League. Nonostante una partita giocata con personalità e diverse occasioni create, i dettagli hanno premiato i Colchoneros, vittorioso grazie ad un colpo di testa di Gimenez. Il risultato negativo ha fatto scattare un campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atletico Madrid Inter, faccia a faccia con Chivu e la dirigenza nel postpartita: la ricostruzione

