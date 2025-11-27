Atletico Madrid Inter Chivu | Confronto post partita? Alla squadra ho riferito le cose che andavano dette Sulla sostituzione di Bonny…
Atletico Madrid Inter, Chivu parla nel post partita della sfida ai microfoni di Prime Video. Ecco le parole del tecnico nerazzurro subito dopo il match Nel post partita Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Prime Video. Le parole del tecnico dell’Inter dopo la sconfitta in casa dell’Atletico Madrid. POST PARTITA – «Alla squadra ho . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Champions League: Atletico Madrid-Inter 2-1, la squadra di Chivu perde l'imbattibilità. Eintracht-Atalanta 0-3, orobici a un passo dagli ottavi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-u - facebook.com Vai su Facebook
#AtleticoMadrid 2-1 #Inter : Gimenez #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Atletico Madrid-Inter 2-1 - La zuccata dell'uruguaiano decide una sfida ben interpretata dalla squadra di Chivu e cancella il momentaneo pari firmato Zielinski. gazzetta.it scrive
Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: risultato in tempo reale, probabili formazioni - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Come scrive tuttosport.com
Champions: Atletico Madrid-Inter 2-1 - La formazione di Chivu si arrende in casa dell'Atletico Madrid, che si ... Scrive lapresse.it