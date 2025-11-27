Atletico Madrid-Inter 2-1 le pagelle | Gimenez 7 gela i nerazzurri Zielinski 7 finalizza una super azione Calhanoglu e Lautaro 5

Beffa clamorosa per l'Inter che perde 2-1 sul campo dell'Atletico Madrid con un gol al minuto 93 di Gimenez, dagli sviluppi di calcio d'angolo. I nerazzurri subiscono un gol sfortunato.

© Ilmessaggero.it - Atletico Madrid-Inter 2-1, le pagelle: Gimenez (7) gela i nerazzurri, Zielinski (7) finalizza una super azione. Calhanoglu e Lautaro (5)

