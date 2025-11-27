Atletico Madrid-Inter 2-1 le pagelle | Gimenez 7 gela i nerazzurri Zielinski 7 accende i nerazzurri Calhanoglu e Lautaro 5

Ilmessaggero.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beffa clamorosa per l'Inter che perde 2-1 sul campo dell'Atletico Madrid con un gol al minuto 93 di Gimenez, dagli sviluppi di calcio d'angolo. I nerazzurri subiscono un gol sfortunato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

atletico madrid inter 2 1 le pagelle gimenez 7 gela i nerazzurri zielinski 7 accende i nerazzurri calhanoglu e lautaro 5

© Ilmessaggero.it - Atletico Madrid-Inter 2-1, le pagelle: Gimenez (7) gela i nerazzurri, Zielinski (7) accende i nerazzurri. Calhanoglu e Lautaro (5)

Altri contenuti sullo stesso argomento

atletico madrid inter 2Atletico Madrid-Inter 2-1, gol e highlights: Gimenez beffa i nerazzurri al 93' - Cross di Nico Gonzalez che spiove in area, Akanji la mette in angolo per non correre ... sport.sky.it scrive

atletico madrid inter 2Champions League, l’Inter beffata al 93esimo: vince il Cholo 2-1. Atalanta super in Germania - La formazione di Chivu si arrende in casa dell'Atletico Madrid, che si impone 2- Come scrive lapresse.it

atletico madrid inter 2Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: risultato in tempo reale, probabili formazioni - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid Inter 2