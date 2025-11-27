Atletico Madrid Inter 2-1 il colpo di testa di Gimenez regala i tre punti a Simeone non basta la rete di Zielinski

Internews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Atletico Madrid Inter 2-1, il 5° turno di Champions League vede la prima sconfitta dei nerazzurri nel cammino europeo! Ecco cos’è avvenuto al Metropolitano. Tutto pronto allo Stadio Riyadh Air Metropolitano per Atletico Madrid Inter, sfida valevole per la 5^ giornata della League Phase della Champions League 202526. I nerazzurri di Chivu, a punteggio pieno finora nella massima competizione europea, proveranno a rifarsi dopo il derby perso contro il Milan. Contro di loro i Colchoneros di Simeone che al momento hanno ottenuto 6 punti dopo 4 giornate. Segui con noi la cronaca live testuale del match. 🔗 Leggi su Internews24.com

atletico madrid inter 2 1 il colpo di testa di gimenez regala i tre punti a simeone non basta la rete di zielinski

© Internews24.com - Atletico Madrid Inter 2-1, il colpo di testa di Gimenez regala i tre punti a Simeone, non basta la rete di Zielinski

Contenuti che potrebbero interessarti

atletico madrid inter 2Champions: ko dell'Inter a Madrid 2-1, dilaga l'Atalanta a Francoforte 3-0 - Avanti i biancorossi al 9' con Alvarez, pareggiano nel secondo tempo i nerazzurri con Zielinski al 54'. Segnala gazzettadiparma.it

atletico madrid inter 2Atletico Madrid-Inter 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Mercoledì 26 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive

atletico madrid inter 2Champions League: Atletico Madrid-Inter 2-1, Eintracht-Atalanta 0-3. LIVE - Dopo le vittorie di Napoli e Juventus di ieri, prosegue il percorso delle squadre italiane impegnate nella massima competizione continentale: gli uomini di Chivu sono di scena a Madrid contro ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid Inter 2