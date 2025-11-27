Atletico Madrid Inter 2-1 il colpo di testa di Gimenez regala i tre punti a Simeone non basta la rete di Zielinski
di Dario Bartolucci Atletico Madrid Inter 2-1, il 5° turno di Champions League vede la prima sconfitta dei nerazzurri nel cammino europeo! Ecco cos’è avvenuto al Metropolitano. Tutto pronto allo Stadio Riyadh Air Metropolitano per Atletico Madrid Inter, sfida valevole per la 5^ giornata della League Phase della Champions League 202526. I nerazzurri di Chivu, a punteggio pieno finora nella massima competizione europea, proveranno a rifarsi dopo il derby perso contro il Milan. Contro di loro i Colchoneros di Simeone che al momento hanno ottenuto 6 punti dopo 4 giornate. Segui con noi la cronaca live testuale del match. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
L'Atletico Madrid passa in vantaggio sull'Inter con Julian Alvarez, dopo una lunga revisione al VAR per un ipotetico tocco di mano di Alex Baena Noi ancora non riusciamo a capire se la tocchi con la mano o no #AtleticoInter #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook
#AtleticoMadrid 2-1 #Inter : Gimenez #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Champions: ko dell'Inter a Madrid 2-1, dilaga l'Atalanta a Francoforte 3-0 - Avanti i biancorossi al 9' con Alvarez, pareggiano nel secondo tempo i nerazzurri con Zielinski al 54'. Segnala gazzettadiparma.it
Atletico Madrid-Inter 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Mercoledì 26 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive
Champions League: Atletico Madrid-Inter 2-1, Eintracht-Atalanta 0-3. LIVE - Dopo le vittorie di Napoli e Juventus di ieri, prosegue il percorso delle squadre italiane impegnate nella massima competizione continentale: gli uomini di Chivu sono di scena a Madrid contro ... tg24.sky.it scrive