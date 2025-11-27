Atletico Madrid-Inter 2-1 highlights – VIDEO
Atletico Madrid-Inter 2-1 highlights. Inter sconfitta al Wanda Metropolitano dall’Atletico Madrid. Una gara che sembrava indirizzata al pareggio è stata decisa da una rete al minuto 93 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nerazzurri che ottengono così la prima sconfitta stagionale in Europa, la seconda consecutiva dopo quella nel derby. Periodo non facile nonostante le prestazioni convincenti. Ecco gli highlights. Atletico Madrid-Inter 2-1 highlights. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Champions League: Atletico Madrid-Inter 2-1, la squadra di Chivu perde l'imbattibilità. Eintracht-Atalanta 0-3, orobici a un passo dagli ottavi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-u - facebook.com Vai su Facebook
#AtleticoMadrid 2-1 #Inter : Gimenez #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Atletico Madrid-Inter 2-1 - La zuccata dell'uruguaiano decide una sfida ben interpretata dalla squadra di Chivu e cancella il momentaneo pari firmato Zielinski. Come scrive gazzetta.it
Atletico Madrid-Inter 2-1, gol e highlights: Gimenez beffa i nerazzurri al 93' - Cross di Nico Gonzalez che spiove in area, Akanji la mette in angolo per non correre ... Riporta sport.sky.it
Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: risultato in tempo reale, probabili formazioni - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Si legge su tuttosport.com