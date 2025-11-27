La serata di oggi è stata estremamente difficile per l’Inter. In quel dello stadio Metropolitano, infatti, i nerazzurri hanno perso per 2-1 con l’Atletico Madrid, per via della rete di José Maria Gimenez agli ultimi minuti di testa. La squadra non è riuscita a rialzarsi dopo la debacle patita nel Derby, nonostante una prestazione di ottimo livello in un campo ostico. L’obiettivo è quello di rialzarsi in un momento difficile, dando prova di avere carattere e testa quando c’è da gestire le situazioni delicate. La Beneamata deve staccare la spina, per poi pensare alla prossima uscita con il Pisa in programma domenica 30 novembre, alle ore 15:00. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Atletico Madrid-Inter 2-1, Chivu: “Non meritavamo di perdere”