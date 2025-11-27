Atletico Madrid Inter 2-1 | beffa atroce per i nerazzurri Chivu si arrende in pieno recupero al gol di Gimenez
Atletico Madrid Inter 2-1, la beffa arriva nel recupero per Chivu: Zielinski illude i nerazzurri ma Gimenez trova il gol vittoria al novantatreesimo. L’ Inter esce sconfitta dal Cívitas Metropolitano al termine di una partita vibrante, decisa solamente nei secondi finali di un recupero fatale. Contro l’ Atletico Madrid di Diego Simeone, la squadra di Chivu subisce una beffa totale, vedendo sfumare un pareggio che sembrava ormai acquisito e che avrebbe, di fatto, chiuso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con diversi turni di anticipo. Il 2-1 finale lascia l’amaro in bocca per le modalità con cui è maturato, punendo oltremodo una prestazione comunque solida dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
