Atletico Madrid Inter 2-1 | beffa atroce per i nerazzurri Chivu si arrende in pieno recupero al gol di Gimenez

Atletico Madrid Inter 2-1, la beffa arriva nel recupero per Chivu: Zielinski illude i nerazzurri ma Gimenez trova il gol vittoria al novantatreesimo. L’ Inter  esce sconfitta dal  Cívitas Metropolitano  al termine di una partita vibrante, decisa solamente nei secondi finali di un recupero fatale. Contro l’ Atletico Madrid  di  Diego Simeone, la squadra di Chivu  subisce una  beffa totale, vedendo sfumare un pareggio che sembrava ormai acquisito e che avrebbe, di fatto,  chiuso la qualificazione  agli ottavi di finale di  Champions League  con diversi turni di anticipo. Il 2-1 finale lascia l’amaro in bocca per le modalità con cui è maturato, punendo oltremodo una prestazione comunque solida dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

