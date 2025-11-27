Atletico-Inter altro che rigore | un altro dettaglio fa infuriare i nerazzurri

L’Inter cerca riscatto in Champions, però qualcosa un dettaglio non passa inosservato e finisce per rubare la scena alla partita. Senza ombra di dubbio, la serata di Madrid era iniziata con tutte le aspettative del caso. Dopo la sconfitta nel derby, la squadra di Chivu aveva bisogno di una prestazione convincente per dimostrare carattere e ritrovare certezze, però l’atmosfera del Civitas Metropolitano era di quelle capaci di mettere pressione anche alle squadre più esperte. I tifosi colchoneros hanno caricato l’ambiente già dal riscaldamento e il Cholo Simeone, che nei giorni precedenti aveva fatto i complimenti all’Inter immaginando persino un futuro sulla panchina nerazzurra, sembrava particolarmente determinato a indirizzare la sfida fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

