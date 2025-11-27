Atletico Inter 2-1 Simeone | Inter squadra più forte della Champions non ho dubbi

Diego Pablo Simeone si gode la vittoria allo scadere contro l’Inter. Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico dell’Atletico Madrid ha riconosciuto apertamente il valore dei nerazzurri, battuti solo al 93’ dal colpo di testa di Gimenez. Simeone parte da un elogio chiarissimo: “Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, non ho dubbi che l’Inter sia la squadra più forte in questo momento della Champions. Lo sapevamo, per questo nel primo tempo abbiamo cercato di limitarne il gioco, riempiendo il centrocampo con tanta gamba per recuperare palla”. Il Cholo spiega poi la strategia adottata: “Sapevamo che nel secondo tempo avremmo potuto cambiare repertorio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it