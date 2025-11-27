Atletico Inter 2-1 Simeone | Inter squadra più forte della Champions non ho dubbi
Diego Pablo Simeone si gode la vittoria allo scadere contro l’Inter. Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico dell’Atletico Madrid ha riconosciuto apertamente il valore dei nerazzurri, battuti solo al 93’ dal colpo di testa di Gimenez. Simeone parte da un elogio chiarissimo: “Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, non ho dubbi che l’Inter sia la squadra più forte in questo momento della Champions. Lo sapevamo, per questo nel primo tempo abbiamo cercato di limitarne il gioco, riempiendo il centrocampo con tanta gamba per recuperare palla”. Il Cholo spiega poi la strategia adottata: “Sapevamo che nel secondo tempo avremmo potuto cambiare repertorio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Champions League: Atletico Madrid-Inter 2-1, la squadra di Chivu perde l'imbattibilità. Eintracht-Atalanta 0-3, orobici a un passo dagli ottavi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-u - facebook.com Vai su Facebook
Youth League, Atletico Madrid-Inter 1-1 a fine primo tempo: succede di tutto in questo primo tempo. Espulso Galliera dopo 5 minuti, entra Adomavicius e sbaglia sul gol di Barrios. Ma l'Inter in 10 non crolla e conquista due rigori con Iddrissou. Il primo se lo fa p Vai su X
Atletico Madrid-Inter 2-1, gol e highlights: Gimenez beffa i nerazzurri al 93' - Cross di Nico Gonzalez che spiove in area, Akanji la mette in angolo per non correre ... Lo riporta sport.sky.it
Atletico Madrid-Inter 2-1 - La zuccata dell'uruguaiano decide una sfida ben interpretata dalla squadra di Chivu e cancella il momentaneo pari firmato Zielinski. Secondo gazzetta.it
Champions - Inter, che beffa con l'Atletico Madrid. Atalanta divina, la Dea distrugge l'Eintracht Francoforte - Champions, magia Atalanta: tre gol in 5 minuti a casa dell'Eintracht. Segnala affaritaliani.it