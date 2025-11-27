Atletico Inter 2-1 | nerazzurri beffati nel recupero

Atletico Inter 2-1. Sembra davvero la replica sbiadita – ma altrettanto dolorosa – di quanto accadde un anno fa a Leverkusen. Allora fu Mukiele al 90? a spezzare un equilibrio che sembrava scolpito nello 0-0. Stavolta, al Metropolitano, la coltellata arriva addirittura al 93?, firmata da José Maria Gimenez, che svetta davanti a un Bastoni sorpreso sul tempo e trafigge Sommer, consegnando all’Atletico Madrid una vittoria arrivata come un lampo in una serata che non prometteva tempesta. E dire che l’Inter, dopo il gol fortunoso di Julian Alvarez al 9?, aveva rimesso insieme i pezzi con calma e personalità, trovando con Piotr Zielinski un pareggio meritato e, per larghi tratti, conducendo con ordine una gara complicata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it