Atletico Inter 2-1 Chivu | Ho fumato 3 sigarette di fila c’è delusione ma ne usciremo

Al Metropolitano sarebbe bastato un pareggio per volare al secondo posto in solitaria, alla luce dei risultati maturati in serata. E invece, ancora una volta, i nerazzurri tornano a casa a mani vuote, colpiti al 93' dal colpo di testa di José Maria Gimenez che consegna i tre punti all'Atletico Madrid e lascia all'Inter un'amarezza difficile da digerire. A fine partita, ai microfoni di Prime Video, Cristian Chivu ha commentato così il momento. "Io ho fumato tre sigarette una dopo l'altra. Ho detto alla squadra ciò che andava detto. C'è molto rammarico per come si era messa la partita: non meritavamo di perdere, ma ultimamente portiamo a casa quasi nulla.