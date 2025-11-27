Atalanta travolgente a Francoforte | tre gol in cinque minuti e prima vittoria per Palladino
Cinque minuti per cambiare una storia. L’ Atalanta di Raffaele Palladino firma una delle sue notti europee più scintillanti, travolgendo l’ Eintracht Francoforte con tre colpi tra il 60’ e il 65’ e siglando la prima vittoria della nuova era tecnica. Una prestazione forte, matura, costruita dopo un primo tempo vibrante e decisa da un’esplosione offensiva nella ripresa che ha lasciato i tedeschi senza possibilità di replica. Il nuovo allenatore aveva chiesto coraggio e identità. La squadra lo ha seguito, trovando equilibrio, brillantezza negli ultimi trenta metri e un cinismo che fa ben sperare per il prosieguo della Champions League. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Leggi anche questi approfondimenti
La sfida tra Napoli e Atalanta della dodicesima giornata ha regalato emozioni intense e un ritmo travolgente sin dall'inizio. Gli azzurri, con il loro dinamismo, hanno imposto il loro gioco per gran parte della partita, mostrando una determinazione ritrovata. Leggi - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli #Atalanta: azzurri travolgenti con Lang e Neres , dea tardiva Tutti i dettagli su barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: buff.ly/MBJYlkb buff.ly/O80UJTX Vai su X
Atalanta a valanga, secco 3-0 sul campo dell'Eintracht Francoforte - Atalanta travolgente in Champions League, tre gol in cinque minuti annichiliscono l'Eintracht battuta 3- Da latinaoggi.eu
Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3, gol e highlights: segnano Lookman, Ederson e CDK - 3, gol e highlights: segnano Lookman, Ederson e CDK ... Scrive sport.sky.it
L’Atalanta batte l’Eintracht Francoforte e si rilancia in Champions League, Inter ko a Madrid nel recupero - Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella serata dedicata alla quinta giornata della fase a gironi della Champions League. Si legge su oasport.it