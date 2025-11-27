Atalanta travolgente a Francoforte | tre gol in cinque minuti e prima vittoria per Palladino

Cinque minuti per cambiare una storia. L’ Atalanta di Raffaele Palladino firma una delle sue notti europee più scintillanti, travolgendo l’ Eintracht Francoforte con tre colpi tra il 60’ e il 65’ e siglando la prima vittoria della nuova era tecnica. Una prestazione forte, matura, costruita dopo un primo tempo vibrante e decisa da un’esplosione offensiva nella ripresa che ha lasciato i tedeschi senza possibilità di replica. Il nuovo allenatore aveva chiesto coraggio e identità. La squadra lo ha seguito, trovando equilibrio, brillantezza negli ultimi trenta metri e un cinismo che fa ben sperare per il prosieguo della Champions League. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

