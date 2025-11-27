Atalanta Palladino ristabilisce la regola del 3 a 0 | Eintracht abbattuto a domicilio
Bergamo, 26 novembre 2025 – È tornata l’Atalanta, quella vista nei nove anni di Gasperini, con gli stessi protagonisti dell’ultimo biennio, e ritrovata dopo la prima settimana vera di gestione Palladino. È tornata nel gioco, nei gol, nella mentalità cinica e cannibale, persino in quel punteggio così evocativo e addirittura ripetitivo, quasi ossessionante, come fosse un timbro da mettere nelle notti che contano: il 3-0. Arrivato nella prima notte da ricordare per Raffaele Palladino, debuttante in Champions, in una serata in cui la sua Dea ha spazzato via la crisi, c ogliendo un successo pesantissimo per ipotecare i playoff ed entrare nella corsa per i primi otto posti, con 10 punti e un bilancio di tre vinte, una pareggiata e una sola persa in cinque giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
