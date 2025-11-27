Atalanta Palladino | Non sono un mago questa squadra ha qualità
POST GARA. Le parole di Raffaele Palladino alla fine del match di Champions vinto a Francoforte per 0-3. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
La notte magica di Palladino in Champions: il tris dell'Atalanta e quel retroscena sui foglietti negli spogliatoi - facebook.com Vai su Facebook
La notte magica di #Palladino in #Champions: il tris dell' #Atalanta e quel retroscena sui foglietti negli spogliatoi Vai su X
Atalanta, Palladino: «Non sono un mago, questa squadra ha qualità» - Le parole di Raffaele Palladino alla fine del match di Champions vinto a Francoforte per 0- Secondo ecodibergamo.it
Eintracht-Atalanta, Palladino svela: "Quegli aggettivi scritti nello spogliatoio..." - Atalanta, Palladino svela: 'Quegli aggettivi scritti nello spogliatoio... Scrive sport.sky.it
Atalanta, Palladino: “Serata da sogno, ora concentrati su domenica” - 0 contro l'Eintracht Francoforte: "È stata una serata magica, voglio ringraziare la ... Da firenzeviola.it