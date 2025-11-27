Astronauta italiano verso la Luna Urso | Siamo tornati protagonisti nello Spazio

Affaritaliani.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astronauta italiano selezionato per una missione sulla Luna. Urso: Italia di nuovo protagonista nello Spazio con Francia e Germania". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

astronauta italiano verso la luna urso siamo tornati protagonisti nello spazio

© Affaritaliani.it - Astronauta italiano verso la Luna, Urso: "Siamo tornati protagonisti nello Spazio"

