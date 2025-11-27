Astanteria chiusa per mancanza di medici al pronto soccorso | la denuncia del Codacons
“Forte preoccupazione per la situazione del pronto soccorso di Sciacca, dove l’astanteria, una struttura nuova e mai entrata in funzione, risulterebbe ancora chiusa a causa della mancanza di medici, con gravi ripercussioni sull’intero sistema di emergenza”. È quanto si legge in una nota del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
