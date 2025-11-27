Un regalo che proviene da un’asta di beneficenza vale più del doppio. E in questo tempo di regali l’occasione c’è: la tradizionale asta di beneficenza di oggetti d’arte e alto artigianato, a loro volta frutto di donazioni, organizzata dalla ong Associazione Orizzonti per domenica 30 novembre dalle ore 15 a Palazzo Ghini. "La dedicheremo all’Africa, in particolare ad un progetto rivolto ai ragazzi di strada del Camerun, e alla Terra Santa per la grave emergenza a Gaza" anticipa il fondatore di Orizzonti Arturo Alberti. "In questi luoghi - aggiunte il medico poeta Franco Casadei, consigliere di Orizzonti, a cui spetterà il compito di battitore - siamo in contatto con persone affidabili, a garanzia che quanto raccolto andrà a sostegno dei progetti segnalati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Asta di Orizzonti. L’arte per la solidarietà