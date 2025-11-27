Associazione panificatori bergamaschi nasce ‘QuiVicino’ | il pane a sostegno dell’economia agricola locale

“ QuiVicino – Il Pane di Bergamo ” è il nuovo progetto di promozione territoriale promosso da Associazione Panificatori Bergamaschi (Aspan), realizzato in collaborazione con Minetti1980 e Molino Magri, con il contributo di Camera di Commercio di Bergamo, il sostegno di Confcommercio Bergamo e con il supporto del Comune di Bergamo, attraverso l’assessorato alle politiche sociali, longevità, salute e sport guidato da Marcella Messina. Il coinvolgimento congiunto di attori privati e partner istituzionali caratterizza l’intero progetto: la collaborazione tra Aspan, le imprese della filiera, la Camera di Commercio di Bergamo, Confcommercio Bergamo, il Comune di Bergamo e l’Associazione Cure Palliative Odv – Ets configura un modello strutturato di partenariato territoriale, in cui competenze e responsabilità diverse concorrono a promuovere sviluppo economico locale, qualità produttiva e impatto sociale a beneficio della comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it