assicurazioni rischio aumento per le polizze infortuni

27 nov 2025

Se approvato, un emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio porterebbe dal 2,5 al 12,5% l’aliquota di tassazione prevista sulla garanzia accessoria infortuni al conducente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

