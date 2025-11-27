Asset russi spunta il prestito ponte Ue
Da un lato l'intenzione di impegnarsi affinché il tavolo di pace messo in piedi da Trump funzioni; sostenendo con più forza le istanze di Kiev. Dall'altro, l'invito alle cancellerie Ue a intensificare le pressioni economiche sulla Russia, migliorando la battaglia contro la "flotta ombra" con cui la Federazione riesce ad aggirare le sanzioni sul petrolio con cui finanzia i costi di guerra. Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, nel suo intervento alla plenaria di Strasburgo ieri ha fissato i punti che Bruxelles ritiene indispensabili per qualsiasi intesa giusta e duratura: deve essere accompagnata da garanzie di sicurezza per Kiev; niente limiti alle Forze armate ucraine né disposizioni che rendano il Paese vulnerabile ad attacchi futuri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
