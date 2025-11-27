Asset russi o prestito-ponte il piano B di von der Leyen per tenere a galla Kiev
Il tesoro dell’Europa è custodito in Belgio: 190 miliardi di euro in asset finanziari riconducibili al Cremlino, congelati in una società di intermediazione di Bruxelles dopo l’aggressione russa all’Ucraina. Gli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La #UnioneEuropea sta aumentando la pressione sul #Belgio affinché sostenga il piano che destina i profitti degli #asset russi congelati alla ricostruzione in #Ucraina Vai su X
Sbloccate gli asset russi in Europa, vendeteli e mandate all’Ucraina quello che serve per combattere e sostenersi. Questa è la singola cosa che determinerà se l’UE fa sul serio o no. - facebook.com Vai su Facebook
Un mini prestito a Kiev o lo sblocco di asset russi. L'Ue tenta di mettere pressione su Putin - Spunta l’idea di un mini debito comune per finanziare l’Ucraina, ma serve l’unanimità dei 27. Si legge su huffingtonpost.it
Ue propone l'uso di asset russi per la ricostruzione dell'Ucraina e prepara un piano B - Bruxelles conferma il sostegno a Kiev, studia garanzie legali per i beni congelati e un mini- Segnala laregione.ch
Asset russi congelati, opzione complicata: spunta il piano B del prestito ponte per arginare i dubbi del Belgio - Spunta un piano B alternativo all’uso degli asset russi congelati per finanziare la macchina bellica di Kiev. Si legge su lanotiziagiornale.it