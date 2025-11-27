Asset russi o prestito-ponte il piano B di von der Leyen per tenere a galla Kiev

Il tesoro dell’Europa è custodito in Belgio: 190 miliardi di euro in asset finanziari riconducibili al Cremlino, congelati in una società di intermediazione di Bruxelles dopo l’aggressione russa all’Ucraina. Gli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

