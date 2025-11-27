Aspettando il Natale con il Fai | la Notte dei Presepi sul Lago di Como a Villa del Balbianello

Durante le festività natalizie il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno così amato e atteso nei suoi Beni aperti al pubblico, luoghi speciali di cui la Fondazione si prende cura con passione e dedizione da cinquant’anni, che raccontano la. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Aspettando il Natale con il Fai: la Notte dei Presepi sul Lago di Como a Villa del Balbianello

Contenuti che potrebbero interessarti

Reminder Aspettando Natale! Le associazioni e altre realtà del territorio interverranno nel pomeriggio di domenica 30 novembre in Piazza Zampiero, venite a trovarci per condividere insieme lo spirito delle feste! Un momento di incontri, sorrisi e atmosfera - facebook.com Vai su Facebook

Aspettando il Natale con il Fai: la Notte dei Presepi sul Lago di Como a Villa del Balbianello - Villa del Balbianello Lago di Como, Tremezzina Aspettando il Natale: la Notte dei Presepi 29 novembre (serata inaugurale) e 6 dicembre, dalle ore 17 alle 20. Come scrive quicomo.it

La villa capolavoro del Lago di Como e un’occasione unica in attesa di Natale: la notte dei presepi - Aspettando il Natale: la notte dei presepi In attesa del Natale, Villa del Balbianello, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano a Tremezzina (CO), ospiterà il 29 novembre (serata inaugurale) e il ... Segnala comozero.it

Natale nei Beni del FAI, i luoghi da visitare - Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 è in programma il Natale nei beni del FAI che prevede tante iniziative per tutta la famiglia per immergersi nell’atmosfera natalizia, visitando luoghi culturali ... Lo riporta siviaggia.it