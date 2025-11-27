Ascolti TV | Mercoledì 26 Novembre 2025 Montalbano replica in testa Gigi e Vanessa vicini ai 2,3 milioni

Nella serata di mercoledì 26 novembre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha raccolto 2.636.000 spettatori pari al 17,1% di share. Su Canale5, Gigi e Vanessa Insieme ha raggiunto 2.298.000 spettatori con uno share del 18,2%, leggermente superiore in percentuale. Su Rai2, The Equalizer 2 – Senza perdono ha intrattenuto 901.000 spettatori con il 5,5% di share, mentre su Italia1, Fast & Furious – Hobbs & Shaw ha totalizzato 827.000 spettatori pari al 5,4%. Su Rai3, Chi l'ha Visto? ha registrato 1.409.000 spettatori e il 9,2% di share, mentre su Rete4, Realpolitik ha raccolto 423.

