Bene anche Canale 5. Nella serata di ieri, mercoledì 26 novembre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha ottenuto 2.636.000 spettatori pari al 17.1% di share. Poi su Canale5 Gigi e Vanessa Insieme ha ottenuto 2.298.000 spettatori con uno share del 18.2% dalle 22 alle 00:44. Poi, in onda su Rai2 The Equalizer 2 – Senza perdono si ferma a 901.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Fast & Furious – Hobbs & Shaw registra 827.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3, Chi l’ha Visto? porta a casa ben 1.409.000 spettatori (9.2%). Su Rete4, dopo la presentazione di 21 minuti (501.000 – 2. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 26 novembre 2025

