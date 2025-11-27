Ascolti tv i dati del 26 novembre 2025

361magazine.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bene anche Canale 5. Nella serata di ieri, mercoledì 26 novembre 2025, su Rai1 la replica de  Il Commissario Montalbano ha ottenuto 2.636.000 spettatori pari al 17.1% di share. Poi su Canale5 Gigi e Vanessa Insieme ha ottenuto 2.298.000 spettatori con uno share del 18.2% dalle 22 alle 00:44. Poi, in onda su Rai2 The Equalizer 2 – Senza perdono si ferma a 901.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Fast & Furious – Hobbs & Shaw registra 827.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3, Chi l’ha Visto? porta a casa ben 1.409.000 spettatori (9.2%). Su Rete4, dopo la presentazione di 21 minuti (501.000 – 2. 🔗 Leggi su 361magazine.com

ascolti tv i dati del 26 novembre 2025

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 26 novembre 2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ascolti tv dati 26Ascolti tv mercoledì 26 novembre: chi ha vinto tra Montalbano e Gigi e Vanessa Insieme, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di mercoledì 26 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con la replica de Il Commissario Montalbano Rai1, lo show Gigi e Vanessa ... Scrive fanpage.it

ascolti tv dati 26Ascolti tv ieri (26 novembre): crisi Amadeus, il gran finale di Montalbano ‘ferma’ Scotti da Gigi e Vanessa - Il ciclo di repliche del commissario interpretato da Luca Zingaretti chiude al 17,1% di share, Cazzullo vola, La Corrida crolla: tutti i dati Auditel ... Secondo libero.it

ascolti tv dati 26Ascolti tv, i dati del 26 novembre 2025 - Nella serata di ieri, mercoledì 26 novembre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha ottenuto 2. Segnala 361magazine.com

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Dati 26