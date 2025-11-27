Ascolti TV 27 Novembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 27 novembre 2025. Gli ascolti TV del 27 Novembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Un Professore, mentre Canale 5 ha risposto con La Ruota Dei Campioni. Italia 1 ha offerto Die Hard – Un Buon Giorno Per Morire, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Dritto E Rovescio e Piazzapulita. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 27 Novembre 2025: i dati Auditel della prima serata