Ascolti tv 26 novembre | ‘Gigi e Vanessa Insieme’ al 18% 2,6 mln per Montalbano

(Adnkronos) – Testa a testa tra le ammiraglie Rai e Mediaset nella sfida del prime time. A prevalere in termini di share è Canale 5 con lo show 'Gigi e Vanessa Insieme', che ha raggiunto il 18,2% di share e 2.298.000 spettatori mentre in valori assoluti il programma più visto della serata è la replica . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

