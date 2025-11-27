ASCOLTI TV 26 NOVEMBRE 2025 • MERCOLEDÌ •. Gli ascolti tv di mercoledì 26 novembre 2025 con il Commissario Montalbano in replica, la seconda puntata di Gigi & Vanessa Insieme e Chi l’ha Visto. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Il Commissario Montalbano – x TC – x G – x O – x Il Commissario Montalbano – x Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x + x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x + x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Grande Fratello – x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x Gira La Ruota – x La Ruota della Fortuna – x Gigi & Vanessa Insieme – x TC – x G – x O – x Gigi & Vanessa Insieme – x Tg5 – x Un Ciclone in Convento – x La Porta Magica – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport Speciale – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Costume & Società – x Tg2 Medicina 33 – x Ore 14 – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Tg Sport – x N. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 26 NOVEMBRE 2025: GIGI E VANESSA INSIEME, L’ULTIMA DI MONTALBANO, CHI L’HA VISTO, LA CORRIDA