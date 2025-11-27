Arzarello Meta | Regolamento dell’Ue su batterie freno a leadership su dispositivi indossabili

(Adnkronos) – L’Europa rischia di perdere un’occasione di leadership globale sugli AI glasses a causa degli obblighi previsti dal regolamento Ue sulle batterie, in arrivo nel 2027. A lanciare l’allarme è Flavio Arzarello, public policy manager di Meta, intervenuto alla conferenza “Intelligenza umana, supporto artificiale” organizzata da Adnkronos.  Tuttavia – spiega – “questa opportunità è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

