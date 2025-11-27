Artisti di strada luminarie musica spettacoli | tutti gli eventi del Natale vista mare
Sabato 29 novembre prendono il via tutte le iniziative di “A Cervia un Natale vista mare”, contenitore degli eventi che caratterizzeranno la città nelle prossime giornate di festa fino al 6 gennaio 2026. Nel centro di Cervia prende vita il Villaggio di Natale, che si sviluppa attorno al maestoso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Apertura prolungata dei negozi e spettacoli degli artisti di strada in via San Vincenzo per il Black Friday - facebook.com Vai su Facebook
Artisti di strada, luminarie, musica, spettacoli: tutti gli eventi del Natale vista mare - Al Teatro comunale Walter Chiari, sabato alle 21, il Coro Lirico “Airone Città di Cervia” presenta Il Re del Valzer, un affascinante viaggio nella Vienna asburgica di fine Ottocento tra musica, canto ... Segnala ravennatoday.it
Artisti di strada a Santa Sofia. In tre serate, già 8.500 spettatori - Si prospetta un gran finale per la 34ª edizione del festival internazionale degli artisti di strada di Santa Sofia (dal titolo ‘Vertiginosi equilibri’), promossa dalla Pro loco, dal Comitato Rias, dal ... Da ilrestodelcarlino.it
Shopping, musica e artisti di strada: la Notte Rosa sangiorgese raddoppia - Un doppio appuntamento, il 25 e il 26 luglio, illuminerà le vetrine del centro. Secondo corriereadriatico.it