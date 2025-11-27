Arti marziali Ai campionati italiani di Follonica in evidenza i portacolori del Judo Aulla Andrea e Simone Pallotta che grinta! Soddisfatto il tecnico e padre Luciano
Weekend all’insegna della determinazione e della passione per il judo, quello vissuto dai fratelli Andrea e Simone Pallotta, judoka del Judo Aulla che hanno brillato al Campionato Italiano Assoluto Senior di Judo A2. Il percorso verso il successo è iniziato il 2 novembre 2025 a Castel Maggiore in provincia di Bologna, dove Andrea e Simone hanno affrontato le qualificazioni nella categoria Senior 73 kg presso il prestigioso Centro Federale “Guido Guidi“. In un tabellone di 14 atleti i due fratelli hanno dimostrato maturità, potenza e lucidità tattica. Grazie alla loro preparazione e alla capacità di mantenere la concentrazione nei momenti decisivi, entrambi sono riusciti a conquistare la qualificazione per la finale nazionale, staccando così il meritato “biglietto“ per la Toscana, dove si è disputata la fase conclusiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’evento top della stagione del fighting è arrivato! Grandi nomi, match spettacolari e un Main Event imperdibile! 29 novembre PalaPellicone – Ostia, la casa delle arti marziali olimpiche 29ª edizione di OKTAGON, lo storico appuntamento internazionale - facebook.com Vai su Facebook
L'Accademia Nuovo Cielo si conferma ai vertici nazionali - Ricco bottino di medaglie ai Campionati Italiani Assoluti della Federazione Italiana Wushu Kung Fu e Arti Marziali Vietnamite ... Da giornalelavoce.it
Prima vittoria di Simone Fabrizio ai campionati mondiali negli Emirati Arabi - L'atleta lucano allenato dal maestro Massimiliano Monaco dell'Accademia potentina ha superato la prima fase nella categoria Senior ... Come scrive rainews.it
Campionati Italiani Master: Trionfo della Fight Gym Grosseto nella Lotta Libera - La Fight Gym Grosseto conquista due ori e un argento ai campionati italiani master di lotta libera al Palapelicone di Ostia. Si legge su lanazione.it