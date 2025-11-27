Weekend all’insegna della determinazione e della passione per il judo, quello vissuto dai fratelli Andrea e Simone Pallotta, judoka del Judo Aulla che hanno brillato al Campionato Italiano Assoluto Senior di Judo A2. Il percorso verso il successo è iniziato il 2 novembre 2025 a Castel Maggiore in provincia di Bologna, dove Andrea e Simone hanno affrontato le qualificazioni nella categoria Senior 73 kg presso il prestigioso Centro Federale “Guido Guidi“. In un tabellone di 14 atleti i due fratelli hanno dimostrato maturità, potenza e lucidità tattica. Grazie alla loro preparazione e alla capacità di mantenere la concentrazione nei momenti decisivi, entrambi sono riusciti a conquistare la qualificazione per la finale nazionale, staccando così il meritato “biglietto“ per la Toscana, dove si è disputata la fase conclusiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arti marziali Ai campionati italiani di Follonica in evidenza i portacolori del Judo Aulla. Andrea e Simone Pallotta, che grinta! Soddisfatto il tecnico e padre Luciano