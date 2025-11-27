Arte cinema e musica al Mercato Nero di Atripalda con La Fiera dei 4 mondi
Il 28 e 29 novembre il Mercato Nero di Atripalda ospita La Fiera dei 4 Mondi, due giorni intensi dove arte, cinema e musica si incontrano negli spazi di Via Marino Caracciolo.Si parte venerdì sera con l'inaugurazione di Colors 4 Palestine, una mostra curata da Daniele Caluri che raccoglie oltre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
