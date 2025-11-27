Arsenal momento magico per i ragazzi di Arteta | la concorrenza sta consentendo di alzare il livello E la vittoria contro il Bayern Monaco è la conferma

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arsenal, il club di Arteta sta vivendo sicuramente un momento magico. E le ultime prestazioni ne sono assolutamente la conferma L’Arsenal di Mikel Arteta sta vivendo un momento magico, un fenomeno raro e fragile nel calcio moderno: una concorrenza sana che rinvigorisce l’intera squadra. Con sei punti di vantaggio in Premier League e cinque vittorie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

arsenal momento magico per i ragazzi di arteta la concorrenza sta consentendo di alzare il livello e la vittoria contro il bayern monaco 232 la conferma

© Calcionews24.com - Arsenal, momento magico per i ragazzi di Arteta: la concorrenza sta consentendo di alzare il livello. E la vittoria contro il Bayern Monaco è la conferma

Altre letture consigliate

L'Arsenal rallenta, il Sunderland pareggia in extremis: si può riaprire la corsa al titolo in Premier - I Gunners, avversari dell'Inter in Champions League e primi in classifica a punteggio pieno con i nerazzurri e con il Bayern Monaco, si sono fatti ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arsenal Momento Magico Ragazzi