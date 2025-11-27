Arsenal momento magico per i ragazzi di Arteta | la concorrenza sta consentendo di alzare il livello E la vittoria contro il Bayern Monaco è la conferma
Arsenal, il club di Arteta sta vivendo sicuramente un momento magico. E le ultime prestazioni ne sono assolutamente la conferma L’Arsenal di Mikel Arteta sta vivendo un momento magico, un fenomeno raro e fragile nel calcio moderno: una concorrenza sana che rinvigorisce l’intera squadra. Con sei punti di vantaggio in Premier League e cinque vittorie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
L'Inter è quarta dopo la sconfitta in extremis rimediata con l'Atletico, mentre l'Atalanta sale a 10 punti grazie al successo di Francoforte. In testa c'è l'Arsenal dopo il 3-1 al Bayern, crolla il Liverpool che incassa un poker dal Psv. Napoli e Juve al momento in zon - facebook.com Vai su Facebook
L'Arsenal rallenta, il Sunderland pareggia in extremis: si può riaprire la corsa al titolo in Premier - I Gunners, avversari dell'Inter in Champions League e primi in classifica a punteggio pieno con i nerazzurri e con il Bayern Monaco, si sono fatti ... Riporta msn.com