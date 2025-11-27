Arriva la fiera dei mercanti | come cambia la viabilità
Un mix di shopping, street food e intrattenimento per tutti i partecipanti. Monza si prepara a ospitare la nuova edizione de “La Fiera dei Mercanti di Monza e Dintorni”. L’appuntamento è fissato per domenica 30 novembre dalle 7 alle 20.Le modifiche alla viabilitàDurante la manifestazione e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altre letture consigliate
Il Natale Incantato di Leolandia arriva anche ad Artigiano in Fiera! Dal 6 al 14 dicembre, vivi tutta la magia del Natale nell’area Bimbi: Balla e divertirti con le Christmas Babydance Assisti al Magic Christmas Show Timbra la tua letterina con la Posta - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la fiera dei mercanti: come cambia la viabilità - Contestualmente, i mezzi del pronto soccorso e i veicoli dei residenti di via Sella diretti ai passi carrai presenti nel tratto compreso tra le vie Prina e Varisco, potranno accedere all’area, con ... Segnala monzatoday.it