Arriva a Sassuolo Carino un nuovo spazio dedicato ai giovani

A Sassuolo arriva Carino!, un nuovo spazio di aggregazione giovanile che nasce all’interno del circolo Amici della Lirica “Roberto Malagoli” aps con un progetto curato da Arci Modena in rete con associazioni ed enti del territorio.Si parte venerdì 28 e sabato 29 novembre con Cose Carine Fest, una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

